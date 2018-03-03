Евгения Медведева раскрыла секрет белого шарфа на форме "олимпийских атлетов из России"

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева опубликовала в Instagram видео, в котором становится понятно, что белый шарф на куртках формы россиян в Южной Корее был не только декоративным элементом.

Оказывается, под шарфом скрывался российский триколор. Очевидно, что в случае, если бы Международный олимпийский комитет разрешил россиянам на закрытии Олимпиады пройти под национальным флагом, то можно было бы просто оторвать шарф и продемонстрировать российский флаг. "Секрет странного, белого шарфа раскрыт!!" – написала 18-летняя фигуристка под видео из самолета, в котором она как раз отрывает шарф.

Напомним, МОК запретил россиянам выходить на закрытии Олимпиады под национальным флагом. Тем не менее, уже через несколько дней после завершения Игр стало известно, что членство Олимпийского комитета России восстановлено.