В ХМАО конфликт между школьниками закончился поножовщиной. 13-летняя девочка госпитализирована

В Советском (ХМАО) конфликт между учащимся четвертого класса и 13-летней школьницей обернулся серьезными травмами: мальчик ударил семиклассницу ножом в область живота. Девочка была госпитализирована, ее здоровью ничего не угрожает. СУ СКР по Югре возбудило уголовное дело по пунктам "б" и "з" ч.2 ст. 11 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, совершенного в отношении малолетнего, с применением оружия).