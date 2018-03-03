Волкер: ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы, поскольку не соответствуют конституции Украины. Об этом он заявил в аналитическом центре Hudson Institute, сообщается на сайте организации.

Волкер считает, что ДНР и ЛНР были созданы Россией, чтобы укрепить продолжающийся конфликт.

"Не существует места для них в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть", - подчеркнул он.

Он также заявил, что на подготовку местных выборов в Донбассе может потребоваться 6 месяцев после полного развертывания миротворческих сил. По его словам, ввод миротворческой миссии должен стать переходным этапом для передачи контроля над Донбассом сначала ООН, а затем Украине.

Передачу контроля ООН Волкер назвал промежуточным этапом, "на время которого будут организованы и проведены местные выборы, когда будет безопасность, когда будет обеспечена амнистия лицам, совершившим преступления, являющиеся составной частью конфликта, когда будет закреплен особый статус".

Он добавил, что видит готовность Украины полностью выполнить Минские соглашения.

Как сообщало Накануне.RU, МИД РФ заявил, что законом об "оккупации Донбасса" Петр Порошенко перечеркнул Минские соглашения. 28 февраля президент России Владимир Путин призвал решать вопрос о размещении миротворцев в Донбассе с ДНР и ЛНР.