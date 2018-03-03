В Москве объявлено штормовое предупреждение на 4 марта

Московские спасатели распространили штормовое предупреждение вечером в субботу, 3 марта.

Росгидромет прогнозирует выход южного циклона в течение суток 4 марта, из-за чего в Москве ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, а также ветер с порывами до 15 м/с.

В МЧС просят гостей и жителей столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. "Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - говорится в сообщении ведомства.