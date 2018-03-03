"Урал" проиграл ЦСКА в выездном матче со счетом 1:0

Екатеринбургский "Урал" уступил столичному ЦСКА в матче 21-го тура Чемпионата России по футболу.

Игра состоялась на "ВЭБ-арене" в Москве. На 59-й минуте единственный гол матча забил в ворота уральцев Алан Дзагоев.

По итогам предыдущих 20 туров московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 35 баллами в активе. В предыдущих матчах команда Виктора Гончаренко выиграла у "Рубина" (1:0), разгромила "Тосно" (6:0) и потерпела поражение от "Спартака" (0:3).

"Урал" идет девятым в турнирной таблице с 25 очками в арсенале. Ранее клуб проиграл "Краснодару" (0:1), "Зениту" (1:2) и сыграл вничью с "Арсеналом" (1:1).