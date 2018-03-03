В Подмосковье на митинг против свалки вышло 5 тысяч человек

В подмосковном Волоколамске более 5 тыс. человек (население города – 20 тыс. человек) вышли в субботу, 3 марта, на митинг против мусорного полигона ТБО "Ядрово", который расположен рядом с городом, передают "Ведомости".

Участники митинга требовали закрыть свалку, а также отправить в отставку главу района и ряд сотрудников МЧС. Также горожане выступают против строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов.

Весь последний год вопрос подмосковных свалок (и не только подмосковных) остро стоял перед региональными властями. Чтобы добиться решения проблемы (главная из них – постоянная вонь в городах) жители населенных пунктов со свалками обращались к главе государства. В ежегодном обращении к федеральному собранию Владимир Путин обратил внимание на то, что неблагоприятная экологическая обстановка в городах страны остается острым нерешенным вопросом.