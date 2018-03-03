В ходе обысков в дагестанской таможне у одного из сотрудников нашли более миллиона рублей

В Махачкале обыски прошли в кабинетах Дагестанской таможни и управления Россельхознадзора по Республике Дагестан. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении специалиста отдела карантинного фитосанитарного контроля по Республике Дагестан – он подозревается в мошенничестве.

"В процессе обыска в служебном кабинете начальника отдела специальных таможенных процедур Магарамкентского таможенного поста Дагестанской таможни обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более миллиона рублей, а также денежные средства в долларах США", - сообщили в СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на изобличение других соучастников преступления. Расследование уголовного дела продолжается.