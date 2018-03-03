Россия и Китай договорились сотрудничать в освоении Луны и дальнего космоса

Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали соглашение о намерениях по сотрудничество в области исследования Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра по лунным проектам. Подписание состоялось на Международном форуме по освоению космоса (ISEF) в Токио.

Согласно документу, Россия и Китай "рассмотрят возможность" взаимодействия в российской миссии по запуску орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" ("Луна-26") в 2022 году, а также в китайской миссии посадки в область южного полюса Луны в 2023 году.