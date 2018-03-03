Олег Дерипаска стал гражданином Кипра. Об этом сообщили Центр исследования коррупции и организованный преступности (OCCRP) и британская газета The Guardian со ссылкой на документы, которые оказались в их распоряжении.

В опубликованных материалах говорится, что Дерипаска стал гражданином Кипра еще в 2017 году. Он стал одним из нескольких сотен человек, которые воспользовались программами, позволяющими получить гражданство страны в обмен на инвестиции, известными как "золотые визы". Для того, чтобы получить кипрский паспорт, иностранному гражданину необходимо вложить минимум 2 млн евро в недвижимость страны или 2,5 млн евро в кипрские компании или гособлигации, отмечает РБК.

Представитель Дерипаски подтвердил информацию о получении им второго гражданства, однако заверил, что предприниматель остается при этом гражданином России, где живет вместе с семьей и где сосредоточен его бизнес.