Владимир Путин выступил на митинге-концерте в Лужниках и спел гимн России

Президент Владимир Путин призвал россиян сделать все, чтобы XXI век прошел под знаком "великих побед" нашей страны.

Выступая на митинге-концерте в Лужниках, Путин попросил своих сторонников сделать все, чтобы "наши дети и внуки были счастливы", передает "Интерфакс".

"За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед", - заявил Путин.

В заключение Путин сообщил, что в Лужниках находятся российские хоккеисты, победители Олимпиады в Пхенчхане, и напомнил, что весь мир видел кадры, как после выигрыша они пели гимн. "Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна!" - призвал кандидат в президенты.