Число задержанных под Радой превысило 100 человек

Число задержанных в Киеве в ходе разгрома полицией палаточного городка под Верховной радой превысило 100 человек, сообщили в пресс-службе киевской полиции.

Жители палаточного городка оказывали сопротивление, и в результате в госпиталь МВД доставлены 4 полицейских. Со стороны митингующих в больницы попали 9 человек. "У всех обнаружены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние", - говорится в сообщении "Движения освобождения".

Как передает "Радио Свобода", один из полицейских применил газовый баллончик против журналиста и распылил содержимое баллончика ему в лицо. Всего пострадали трое журналистов.

Генеральный прокурор страны Юрий Луценко поддержал разгром палаточного лагеря. Он заявил, что в лагере за деньги олигарха Сергея Курченко якобы разрабатывались планы захвата парламента.

В партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" назвали штурм и разгром палаточного городка Радой "окончательным уничтожением права на неугодную власти гражданскую позицию и любую протестную деятельность".

Как сообщало Накануне.RU, утром 3 марта полиция пошла на штурм палаточного городка, что привело к столкновениям.