Из-за гибели четырех детей на пожаре во Владимирской области возбуждено уголовное дело

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью в пожаре четырех маленьких детей.

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ЧП произошло в городе Струнино. СУ СКР по Владимирской области возбудил дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пожар начался ночью 3 марта, когда дети спали. Мать детей и ее сожитель услышали звуки, вышли в коридор дома и увидели сильное задымление, а затем мгновенно в доме возник пожар, который быстро распространялся по деревянной постройке. Женщина выскочила на улицу, а ее сожитель бросился спасать детей. После спасения 7-летней девочки, мужчина пытался пробраться к остальным детям, но спасти их уже не смог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В результате на пожаре погибли четверо детей в возрасте от двух до пяти лет. По предварительным оценкам экспертов смерть малышей наступила от отравления угарным газом и термических ожогов.

Мужчина, получивший ожоги первой и второй степени, был госпитализирован. Мать погибших детей и спасенная девочка также были отправлены в больницу – для медицинского содействия и психологической поддержки.

Предварительной причиной пожара специалисты считают короткое замыкание электросети.

По данным следствия, три года назад 26-летняя жительница Москвы, сохранив столичную регистрацию, с малолетними детьми переехала на проживание в приобретенный двухэтажный старый деревянный дом в Струнино. После гибели мужа в 2017 году женщина стала сожительствовать с местным жителем. Материальное положение в семье являлось стабильным за счет государственных субсидий на детей в достаточном размере.

С многодетной семьей работали органы системы профилактики. Женщине, не обеспечивавшей нормальные санитарно-бытовые условия проживания малолетних, оказывалась помощь. В целях профилактики и оздоровления дети периодически помещались в стационар местной клиники. Вместе с тем, по имеющейся у следствия информации, из-за давления со стороны общественности, органы опеки не смогли довести до конца вопрос о помещении детей под государственную защиту. В ходе расследования уголовного дела следствием будет проверена эта информация. Действиям органов опеки по выполнению функции защиты прав детей будет дана надлежащая правовая оценка.

В настоящее время группой следователей и криминалистов СК России произведен детальный осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, имеющих значение для объективной правовой и процессуальной оценки произошедшего. Следователи допрашивают участников события, должностных лиц, обладающих информацией о семье. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по останкам тел погибших детей. Расследование уголовного дела продолжается.