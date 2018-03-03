Из-за гибели четырех детей на пожаре во Владимирской области возбуждено уголовное дело

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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
политика  |  комментариев: 22
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
политика ;  | комментариев: 8
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Новости
03.03.2018 14:47 Мск (16:47 Екб)
происшествия | Центральный ФО
Из-за гибели четырех детей на пожаре во Владимирской области возбуждено уголовное дело
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пожар пепелище (2018) | Фото:пресс-служба СУ СКР по Владимирской области

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью в пожаре четырех маленьких детей.
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ЧП произошло в городе Струнино. СУ СКР по Владимирской области возбудил дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пожар начался ночью 3 марта, когда дети спали. Мать детей и ее сожитель услышали звуки, вышли в коридор дома и увидели сильное задымление, а затем мгновенно в доме возник пожар, который быстро распространялся по деревянной постройке. Женщина выскочила на улицу, а ее сожитель бросился спасать детей. После спасения 7-летней девочки, мужчина пытался пробраться к остальным детям, но спасти их уже не смог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В результате на пожаре погибли четверо детей в возрасте от двух до пяти лет. По предварительным оценкам экспертов смерть малышей наступила от отравления угарным газом и термических ожогов.

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Мужчина, получивший ожоги первой и второй степени, был госпитализирован. Мать погибших детей и спасенная девочка также были отправлены в больницу – для медицинского содействия и психологической поддержки.

Предварительной причиной пожара специалисты считают короткое замыкание электросети.

По данным следствия, три года назад 26-летняя жительница Москвы, сохранив столичную регистрацию, с малолетними детьми переехала на проживание в приобретенный двухэтажный старый деревянный дом в Струнино. После гибели мужа в 2017 году женщина стала сожительствовать с местным жителем. Материальное положение в семье являлось стабильным за счет государственных субсидий на детей в достаточном размере.

С многодетной семьей работали органы системы профилактики. Женщине, не обеспечивавшей нормальные санитарно-бытовые условия проживания малолетних, оказывалась помощь. В целях профилактики и оздоровления дети периодически помещались в стационар местной клиники. Вместе с тем, по имеющейся у следствия информации, из-за давления со стороны общественности, органы опеки не смогли довести до конца вопрос о помещении детей под государственную защиту. В ходе расследования уголовного дела следствием будет проверена эта информация. Действиям органов опеки по выполнению функции защиты прав детей будет дана надлежащая правовая оценка.

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В настоящее время группой следователей и криминалистов СК России произведен детальный осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, имеющих значение для объективной правовой и процессуальной оценки произошедшего. Следователи допрашивают участников события, должностных лиц, обладающих информацией о семье. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по останкам тел погибших детей. Расследование уголовного дела продолжается.

Другие новости по темам: скр, уголовное дело, пожар, погибшие, дети, владимирская область
03.03.2018 14:47 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:47 Екб


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Из-за гибели четырех детей на пожаре во Владимирской области возбуждено уголовное дело
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