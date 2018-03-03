В Москве 19-летнюю девушку пытались продать в сексуальное рабство за полтора миллиона рублей

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин – их подозревают в торговле людьми.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, дело возбуждено по ч.1 ст. 127.1.

По данным следствия, 1 марта на территории столичного аэропорта Домодедово, злоумышленницы за 1,5 млн руб. осуществили продажу 19-летней девушки с целью сексуальной эксплуатации последней третьими лицами за пределами Российской Федерации.

"К преступлению злоумышленницы готовились заранее. Покупателя они нашли через социальные сети. Однако осуществить свой план им не удалось, поскольку подозреваемые были задержаны в рамках оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России", - рассказали в СК.

В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранток меры пресечения, проводится работа по сбору доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.