В Екатеринбург к 8 марта привезли два "Боинга" цветов

Таможенники аэропорта "Кольцово" встретили два предпраздничных рейса из Бельгии и Голландии. На двух грузовых Boeing-747 прилетело 160 тонн цветов из разных стран (Испании, Кении, Колумбии, Таиланда, Эквадора, Италии и Эфиопии).

Среди растений привычные розы, хризантемы, герберы, есть и необычные тропические срезы. Прежде чем цветы попадут в магазины, они проходят таможенный контроль и тщательно проверяются специалистами eправления Россельхознадзора по Свердловской области на наличие опасных насекомых.

Лидером по поставке цветов в столицу Урала, как и в прошлом году, стал Эквадор. На кольцовской таможне отмечают, что в предпраздничные дни количество привезенных из Европы цветов резко увеличивается. К февральским и мартовским праздникам было оформлено более 460 тонн цветов, которые разъехались в торговые точки по всему Уральскому региону радовать прекрасную половину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина.