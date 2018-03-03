В Красноярске вкладчики "Югры" пришли в штаб Путина

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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
политика  |  комментариев: 22
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
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Новости
03.03.2018 13:42 Мск (15:42 Екб)
общество | Сибирский ФО
В Красноярске вкладчики "Югры" пришли в штаб Путина
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Банк Югра, вкладчики (2017) | Фото: rrnews.ru

В Красноярске в субботу, 3 марта, вкладчики банка "Югра" устроили коллективный поход в штаб Путина, где оставили наказы кандидату в президенты. В акции участвовало более 20 человек, сообщили Накануне.RU в инициативной группе вкладчиков.
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"Один из наказов направлен на судебные разбирательства "Югры" и ЦБ, просим разобраться с предвзятостью судей и игнорированием фактов ликвидности банка ДО отзыва лицензии. Просим как можно скорее найти совместно в ЦБ пути для возврата денежных средств вкладчикам и юр.лицам! Людей пострадавших намного больше, но не все смогли прийти или были ранее с индивидуальным обращением", - говорят вкладчики "Югры".

Напомним, аналогичную акцию неделю назад провели вкладчики этого банка в Тюмени, где их особенно много. "В Тюмени было массовое обращение, потому что там больше всего пострадавших вкладчиков. Попробуем организовать подобное и в Москве. Мы будем продолжать обращаться в штабы, поскольку наша ситуация имеет ярко выраженный политический характер. Какой информацией может обладать вкладчик, если во всех свободных источниках сообщалось, что с банком все хорошо? И резко появляется информация о том, что банк не просто - банкрот, а капитал банка снижен в три раза относительно его начальной оценки. Это нонсенс, такого быть не может, за такое кто-то должен нести ответственность. Походы в штаб будут продолжаться", - сообщил Накануне.RU лидер инициативной группы вкладчиков Николай Николаев.

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03.03.2018 13:42 Мск | Красноярск | информационная служба Накануне.RU
15:42 Екб


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В Красноярске вкладчики "Югры" пришли в штаб Путина
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