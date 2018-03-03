В Красноярске вкладчики "Югры" пришли в штаб Путина

В Красноярске в субботу, 3 марта, вкладчики банка "Югра" устроили коллективный поход в штаб Путина, где оставили наказы кандидату в президенты. В акции участвовало более 20 человек, сообщили Накануне.RU в инициативной группе вкладчиков.

"Один из наказов направлен на судебные разбирательства "Югры" и ЦБ, просим разобраться с предвзятостью судей и игнорированием фактов ликвидности банка ДО отзыва лицензии. Просим как можно скорее найти совместно в ЦБ пути для возврата денежных средств вкладчикам и юр.лицам! Людей пострадавших намного больше, но не все смогли прийти или были ранее с индивидуальным обращением", - говорят вкладчики "Югры".

Напомним, аналогичную акцию неделю назад провели вкладчики этого банка в Тюмени, где их особенно много. "В Тюмени было массовое обращение, потому что там больше всего пострадавших вкладчиков. Попробуем организовать подобное и в Москве. Мы будем продолжать обращаться в штабы, поскольку наша ситуация имеет ярко выраженный политический характер. Какой информацией может обладать вкладчик, если во всех свободных источниках сообщалось, что с банком все хорошо? И резко появляется информация о том, что банк не просто - банкрот, а капитал банка снижен в три раза относительно его начальной оценки. Это нонсенс, такого быть не может, за такое кто-то должен нести ответственность. Походы в штаб будут продолжаться", - сообщил Накануне.RU лидер инициативной группы вкладчиков Николай Николаев.