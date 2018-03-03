Дональд Трамп принял решение о начале "торговой войны" на эмоциях

Дональд Трамп принял решение о введении пошлин на импорт стали и алюминия на эмоциях. Об этом NBC сообщил источник в Белом доме. Якобы, во время обсуждения ситуации с торговлей президент США был на взводе из-за расследования "российского дела", также ему не дает покоя зять и советник Джаред Кушнер.

Поддавшись эмоциям, Трамп пошел на поводу у министра торговли Уилбура Росса и главы Нацсовета по торговле Питера Наварро и решил ввести пошлины. В то же время позиция оппонентов такой меры — министра финансов Стивена Мнучина и директора Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кона — осталась без внимания президента, сообщает телеканал.