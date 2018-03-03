"Нафтогаз" снова собирается предложить "Газпрому" переговоры по пересмотру тарифа на транзит газа

"Нафтогаз Украины" собирается предложить "Газпрому" начать переговоры по пересмотру тарифа на транзит природного газа. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

Напомним, "Нафтогаз" пытался добиться пересмотра тарифа через Стокгольмский арбитраж, но тот отклонил документацию украинской компании. Сейчас, по словам Витренко, все ошибки в документах исправлены, и они снова будут направлены "Газпрому". Если российская сторона откажется от переговоров, то Украина вновь будет обращаться в Стокгольмский арбитраж.

Между тем, 1 марта стало известно, что по второму иску "Нафтогаза" Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования украинской стороны. "По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита", - говорилось в сообщении НАК. В украинской компании считают, что по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить ей $2,56 млрд, с учетом остатков за газ, поставленный в 2014 - 2015 годах.