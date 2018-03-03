В ДНР объявлена цель круглосуточного водоснабжения городов

Согласно распоряжению главы ДНР Александра Захарченко, водоснабжение всех населенных пунктов республики должно стать круглосуточным. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил первый заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Виталий Кижаев.\

По его словам, работа по реализации проекта уже проведена. При этом в городах Дебальцево, Шахтерск, Торез, Снежное пока нет технических возможностей для бесперебойного водоснабжения из-за изношенного оборудования, однако эта проблема решается.

Макеевка, которая является соседом Донецка и вторым по численности населения городом ДНР, с 1 марта перешла на круглосуточный режим подачи воды, заявил и.о. главы города Валерий Ляховец.

Он отметил, что с 15 января во всех районах города проводилось тестирование системы по 17-часовому графику. Эксперимент прошел успешно, и система водоснабжения города с нагрузкой на коммуникации справилась. До этого в Макеевке, как и в большинстве городов Донбасса, более 20 лет вода подавалась по графику: несколько часов утром и вечером.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Захарченко заявил о необходимости создания программы долгосрочного развития ДНР.