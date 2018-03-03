В сети появилось видео с горящим Гелендвагеном "охраны Тимати"

В сети распространяются кадры с горящим Mercedes-Benz G-Class (он же Гелендваген) черного цвета. По некоторым данным, на этом автомобиле передвигалась охрана российского рэпера Тимати. Официально информация не подтверждена. По данным "Пятого канала, автомобиль загорелся после столкновения с легковым автомобилем. ЧП произошло недалеко от Даниловского рыка в Москве – на Мытной улице.