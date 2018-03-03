В ходе штурма палаточного городка в Киеве задержано 40 человек

40 человек (по другим данным, 50) задержаны в ходе штурма полицией палаточного городка в Киеве на улице Грушевского – у здания Верховной Рады Украины. Об этом сообщает телеканал "112. Украина" со ссылкой на главу департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.

Известно о трех пострадавших в ходе столкновений. Сейчас палаточный городок оцеплен.

Шевченко также сообщил, что полицейские нашли в палаточном городке два предмета, похожих на гранаты.

В ходе штурма городка протестующие подожгли шины.