СКР начал проверку после гибели четырех детей на пожаре во Владимирской области

Следственный комитет начал проверку после того, как на месте пожара в деревне Струнино во Владимирской области были найдены тела четверых малолетних детей.

По предварительным данным следствия, около двух лет назад жительница Москвы приобрела двухэтажный старый деревянный дом в Струнино и, оставаясь зарегистрированной в столице, поселилась в доме с пятью детьми. После гибели мужа в 2017 году женщина стала сожительствовать с местным жителем. Семье выплачивались субсидии на детей в достаточном размере, что позволяло обеспечивать их воспитание и содержание. В тоже время характеристика семьи оценивается не однозначно. Сотрудники органов системы профилактики, где на учете состояла женщина с детьми, отмечают, что в доме постоянно сохранялись условия антисанитарии, малолетних периодически помещали в стационар больницы для поддержания здоровья, в эти периоды при помощи муниципальных структур системы профилактики в помещениях наводился порядок для жизнеобеспечения детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.

Ночью 3 марта, когда малолетние спали, сожители услышали звуки, вышли в коридор и увидели сильное задымление, а затем мгновенно в доме возник пожар, который быстро распространялся по деревянной постройке. Сожитель крикнул женщине, чтобы она выбегала из дома, а сам бросился спасать детей. Из дома он смог вынести только 7-летнюю девочку, к остальным уже добраться не смог.

На пожаре погибли четверо детей в возрасте от двух до пяти лет.

На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты СК России, сотрудники МЧС и полиции. Продолжатся обнаружение тел погибших, устанавливаются причины пожара.

Готовится постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).