Польша намерена взыскать с Германии репарации за ущерб во время Второй мировой войны

Польские власти собираются потребовать с Германии $850 млрд в качестве репараций. В эту сумму в Польше оценили ущерб от действий вермахта во время Второй мировой войны. Соответствующее заявление сделал глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик.

Депутат заявил, что комиссия в этом году представит правительству отчет по поводу суммы возмещений, которое Польша могла бы потребовать от Германии. Документ будет составлен на основе послевоенного доклада. Как отмечает РБК со ссылкой на портал Rp.pl, вопрос с репарациями между двумя государствами до сих пор не урегулирован.