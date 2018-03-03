СМИ: готовить наемников для ЧВК будет ДОСААФ?

В Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) готовы к работе по подготовке кадров для частных военных компаний (ЧВК), если в России будет принят соответствующий закон. По словам зампредседателя ДОСААФ Николая Стаськова, в Министерстве обороны поддерживают выбор этой площадки.

"Я занимался вопросом разработки закона о ЧВК и мы выходили на Генеральный штаб, министра обороны и в конце нашего доклада было сделано заключение начальником Генерального штаба, министром обороны, что ДОСААФ является идеальной площадкой для этого", - цитирует Стаськова РИА Новости.

"Если решение будет принято, то мы готовы поднять свои наработки и действовать, потому что у нас есть видение и понимание, как это делать. Мы знаем, как провести подготовку одиночного солдата, в составе подразделения, а также подготовить подразделение под определенный тип техники", - говорит Стаськов.

Отметим, на сегодняшний день в России деятельность ЧВК находится вне закона, участие наемников в военных действиях считается противозаконным.

Напомним, в начале февраля в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор военные США нанесли удар по силам, поддерживающим режим президента Асада. Под огонь попали и россияне из числа так называемой ЧВК "Вагнера". Данные о потерях до сих пор разнятся и официально не подтверждены: от нескольких десятков до нескольких сотен погибших.