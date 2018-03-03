Прорыв на газопроводе "Ямбург – Тула-1": высота огненного факела достигла 15 метров

В Нижегородской области произошел прорыв на 2445 км магистрального газопровода "Ямбург – Тула-1" (находится в эксплуатации "Газпром трансгаз Нижний Говгород"). Как сообщили Накануне.RU в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России, пострадавших нет. ЧП произошло в километре от населенного пункта Шахово (Пильнинский район).

Диаметр газопровода здесь составляет 1420 мм, факельное горение поднялось на высоту 15 метров. Сейчас газопровод перекрыт на участке с 2438 по 2446 км, происходит выгорание газа.

"Транспортировка газа осуществляется по резервной линии газопровода диаметром 1200 мм, газоснабжение конечных потребителей не нарушено. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сообщили в Минэнерго.