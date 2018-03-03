В Казахстане семь человек погибло во время пожара в общежитии

В Казахстане при пожаре в общежитии контейнерного типа погибли семь человек. Сейчас для расследования причин случившегося создана специальная комиссия, которую возглавил вице-министр труда и соцзащиты Республики Нуржан Альтаев. ЧП произошло в Атырауской области, в 40 км от Атырау, передает РИА Новости. Возгорание началось на территории вахтового поселка строительной площадки газотурбинной электростанции. При пожаре погибли шесть человек, еще четверо были госпитализированы, один из пострадавших позднее скончался в больнице.

03.03.2018 08:58 Мск | Казахстан | информационная служба Накануне.RU

10:58 Екб





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В Казахстане семь человек погибло во время пожара в общежитии