В Казахстане семь человек погибло во время пожара в общежитии

В Казахстане при пожаре в общежитии контейнерного типа погибли семь человек. Сейчас для расследования причин случившегося создана специальная комиссия, которую возглавил вице-министр труда и соцзащиты Республики Нуржан Альтаев.
ЧП произошло в Атырауской области, в 40 км от Атырау, передает РИА Новости. Возгорание началось на территории вахтового поселка строительной площадки газотурбинной электростанции.
При пожаре погибли шесть человек, еще четверо были госпитализированы, один из пострадавших позднее скончался в больнице.