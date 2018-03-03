"Президентский проект начал менять наши северные города и поселки": глава Ямала о благоустройстве

Президентский проект формирования комфортной городской среды начал менять города и поселки Ямала. О процессе благоустройства арктического региона губернатор Дмитрий Кобылкин рассказал, комментируя послание президента к Федеральному Собранию, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры. Меняются многие региональные столицы и малые города. Мы в принципе научились это делать, - сказал Владимир Путин в своем выступлении 1 марта. - Очень многое будет зависеть, конечно, от городских, местных властей, от их открытости передовым идеям. От готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Мнение людей, каким быть их городу или поселку, должно быть решающим. Мы об этом не раз говорили, в том числе на встречах с руководителями муниципалитетов. Сегодня говорю это не для галочки и прошу обратить на это внимание руководителей всех уровней".

Процесс благоустройства городов и поселков Ямала уже начался, рассказал глава региона.

"Президентский приоритетный проект формирования комфортной городской среды начал менять наши северные города и поселки. Начал менять отношение северян к своим населенным пунктам, к власти, к своему дому. На примере пилотных городов 2017 г. – Салехарда и Лабытнанги могу сказать, что этот проект благоустройства меняет сознание людей и отношения власти, населения и бизнеса", - отметил Дмитрий Кобылкин.

При этом сложные климатические условия не становятся преградой: "Нет разработок специально для арктических территорий. Но мы сами начали находить архитектурные и практичные решения формирования таких проектов, которые будут максимальное количество времени востребованы жителями. Я вижу, как к обсуждению проектов благоустройства подключились ямальцы всех возрастов. Молодежь креативна, молодые архитекторы предлагают свои решения. Они сами придумывают и выбирают, что нужней. Этот проект позволяет жителям влиять на распределение бюджетных средств, участвовать своим трудом в реализации идей. Как результат – люди получают нужное им, а не сделанное "для галочки", - сказал губернатор.

В этом году на программу улучшения городских и сельских пространств в бюджете ЯНАО заложено около 2 млрд руб. В приоритетном проекте принимают участие 36 городов и поселков Ямала, местные жители уже выбрали 196 потенциальных мест для выбора первоочередного благоустройства

"Наши населенные пункты должны быть добрыми к людям, удобными, современными. Арктические пространства могут быть комфортными – мы это точно знаем", - заключил Дмитрий Кобылкин.