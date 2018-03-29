На экс-директора "Уральских пельменей" Сергея Нетиевского возбуждено уголовное дело о хищении 173 млн рублей

На бывшего директора шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского завели уголовное дело о хищении 173 млн рублей.

Нетиевский использовал свои полномочия вопреки законным интересам команды и в целях извлечения выгоды, сообщил Накануне.RU адвокат "Уральских пельменей" Евгений Корчаго.

Как следует из заявления о возбуждении уголовного дела, в период с июля 2012 по октябрь 2015 года Нетиевский создал несколько других компаний, от лица которых заключал договоры с ЗАО "СТС", присваивая себе большую часть прибыли, которую утаивал от творческого коллектива.



В том случае, если вина Нетиевского будет доказана, ему угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как ранее сообщало Накануне.RU, актёр шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков покинул пост директора. Решение было принято единогласно на собрании акционеров. Напомним, что в конце 2017 года актеры "Уральских пельменей" через суд пытались взыскать с бывшего директора Сергея Нетиевского более 28 млн руб. Ранее "Уральские пельмени" проиграли бывшему директору суд за свой бренд. Еще ранее суд признал незаконным увольнение Нетиевского.