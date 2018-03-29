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На экс-директора "Уральских пельменей" Сергея Нетиевского возбуждено уголовное дело о хищении 173 млн рублей
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Сергей Нетиевский, экс-директор &quot;Уральских пельменей&quot; (2016) | Фото:http://fanpelmeni.ru/

На бывшего директора шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского завели уголовное дело о хищении 173 млн рублей.
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Нетиевский использовал свои полномочия вопреки законным интересам команды и в целях извлечения выгоды, сообщил Накануне.RU адвокат "Уральских пельменей" Евгений Корчаго.

Как следует из заявления о возбуждении уголовного дела, в период с июля 2012 по октябрь 2015 года Нетиевский создал несколько других компаний, от лица которых заключал договоры с ЗАО "СТС", присваивая себе большую часть прибыли, которую утаивал от творческого коллектива.

В том случае, если вина Нетиевского будет доказана, ему угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как ранее сообщало Накануне.RU, актёр шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков покинул пост директора. Решение было принято единогласно на собрании акционеров. Напомним, что в конце 2017 года актеры "Уральских пельменей" через суд пытались взыскать с бывшего директора Сергея Нетиевского более 28 млн руб. Ранее "Уральские пельмени" проиграли бывшему директору суд за свой бренд. Еще ранее суд признал незаконным увольнение Нетиевского.

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29.03.2018 21:19 Мск | Екатеринбург | Михаил Белокрылов
23:19 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.03.2018 07:57 Мск
"Единогласно": Андрей Рожков ушёл с поста директора "Уральских пельменей"








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На экс-директора "Уральских пельменей" Сергея Нетиевского возбуждено уголовное дело о хищении 173 млн рублей
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