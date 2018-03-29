Сотни людей пришли к зданию администрации Волоколамска и требуют от властей немедленных решений по свалке «Ядрово», передает корреспондент Накануне.RU.
Телеграмм-канал радиостанции "Говорит Москва" сообщает, что люди кричат: "Выходи!", обращаясь к мэру муниципального образования.
Протестующие из-за выбросов на мусорном полигоне «Ядрово» выдвигали требования ввести ЧС на территории Волоколамского района и эвакуировать из города всех детей.
Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев обещал ответить жителям сегодня в 20:00. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал один из активистов Сергей Жуков.
Протестующие намерены выбрать из своих рядов парламентера для переговоров с мэром.
29.03.2018 21:18 Мск | информационная служба Накануне.RU
23:18 Екб
23:18 Екб
Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter
Добавить комментарий:
Стихийный митинг в Волоколамске. Жители кричат мэру: "Выходи!"