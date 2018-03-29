Россия закрывает американское посольство в Санкт-Петербурге

Дипломаты из США покидают Санкт-Петербург, в "северной столице" закрывается американское посольство, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

"Россию покинет столько же дипломатов из стран Запада, сколько они решили выслать со своих территорий в ответ на якобы причастность России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери", - отметил Лавров.

В данный момент посол США Джон Хантсман приглашен в министерство, ему излагают содержание ответных мер в отношение США.

26 марта США, Канада и европейские страны объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.