Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не вышел к толпе на митинге в Кемерово

Дмитрий Песков объяснил причину того, что президент России Владимир Путин не вышел к толпе на митинге в Кемерово, передает РИА "Новости".

По словам Пескова, Путин - очень конкретный человек и такое общение абсолютно не решило бы проблем.

"В этой ситуации все достаточно просто объясняется и проблема упирается в то, что перед тобой несколько тысяч человек и вдумчивый разговор в этой ситуации устроить невозможно. Путин очень конкретный, прагматичный президент и, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, чтобы дать какое-то обещание. И не даёт пустых обещаний, он очень далёк от популизма. А с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно", - отметил Песков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 27 марта, спустя два дня после трагедии в Кемерово, когда при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, Путин провел совещание с силовиками о ликвидации последствий пожара, съездил в больницу к пострадавшим и встретился в родственниками жертв в здании судмедэкспертизы Кемерово.