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28.03.2018
образование  |  добавить комментарий
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Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Медведева могут отправить в Совет Федерации До сих пор мало кто сомневался, что Медведев сохранит полномочия и на новый срок Путина. Однако трагедия в Кемерово нанесла по Медведеву новый аппаратный удар – глава МЧС без обиняков объявил президенту, что причиной всему стали "налоговые каникулы" (в том числе каникулы от проверок), то есть ситуация такова, что правая рука не знает, что делает левая.
29.03.2018
политика ;
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Новости
29.03.2018 19:40 Мск (21:40 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Апелляционный суд Киева отказался отпустить Савченко
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Надежда Савченко заявление отказ (2017) | Фото: Фейсбук Надежды Савченко

Апелляционный суд Киева оставил в силе арест Надежды Савченко до 20 мая. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение принято судом сегодня по итогам рассмотрения апелляции, поданной адвокатами Савченко.
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Также суд признал законным ее задержание 22 марта, отменив часть предыдущего постановления суда, в котором говорилось о незаконности задержания "на месте преступления", т.е. якобы в момент подготовки Савченко терактов в Верховной раде, переворота и убийств руководства страны.

Арестованная на суде заявила, что депутаты постоянно совершают преступления против народа, когда голосуют за разрушительные реформы, повышение тарифов и т.п.

Диссидент и герой Украины Степан Хмара заявил на суде, что готов взять Савченко на поруки. По его словам, "эта спецоперация была направлена на то, чтобы отвернуть внимание общественности от протестов", и завершится только после смены президента Украины. Однако в ходатайстве было отказано. Доводы защиты, что доказательства обвинения получены преступным путем, также оставлены без внимания.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 марта Рада сняла с Савченко неприкосновенность и разрешила арестовать. Ее задержали прямо в здании Рады. Савченко подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке терактов и свержении власти. Ей грозит вплоть до пожизненного заключения. На суде она объявила голодовку. Савченко голодает уже шестой день. По словам ее близких, она пьет только воду и ничего не ест.

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29.03.2018 19:40 Мск | Евгений Чернышёв
21:40 Екб


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Апелляционный суд Киева отказался отпустить Савченко
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