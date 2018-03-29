Апелляционный суд Киева отказался отпустить Савченко

Апелляционный суд Киева оставил в силе арест Надежды Савченко до 20 мая. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение принято судом сегодня по итогам рассмотрения апелляции, поданной адвокатами Савченко.

Также суд признал законным ее задержание 22 марта, отменив часть предыдущего постановления суда, в котором говорилось о незаконности задержания "на месте преступления", т.е. якобы в момент подготовки Савченко терактов в Верховной раде, переворота и убийств руководства страны.

Арестованная на суде заявила, что депутаты постоянно совершают преступления против народа, когда голосуют за разрушительные реформы, повышение тарифов и т.п.

Диссидент и герой Украины Степан Хмара заявил на суде, что готов взять Савченко на поруки. По его словам, "эта спецоперация была направлена на то, чтобы отвернуть внимание общественности от протестов", и завершится только после смены президента Украины. Однако в ходатайстве было отказано. Доводы защиты, что доказательства обвинения получены преступным путем, также оставлены без внимания.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 марта Рада сняла с Савченко неприкосновенность и разрешила арестовать. Ее задержали прямо в здании Рады. Савченко подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке терактов и свержении власти. Ей грозит вплоть до пожизненного заключения. На суде она объявила голодовку. Савченко голодает уже шестой день. По словам ее близких, она пьет только воду и ничего не ест.