"Нельзя жить без суперцели": На первом Столыпинском форуме авторы трех стратегий развития искали "точки соприкосновения"

В Москве 29 марта открылся первый Столыпинский форум. На пленарном заседании в президиуме оказались сразу несколько авторов стратегий развития, причем двое из них также являлись кандидатами в президенты РФ. Стало ли создание новой дискуссионной площадки попыткой объединить силы, заинтересованные в реализации альтернативной существующей экономической политики страны, какие меры должны приниматься государством для ответа на современные вызовы - в материале Накануне.RU.

Модератор заседания, один из организаторов Форума уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов, открывая дискуссию, заявил, что в стране есть кризис и, соответственно, нужно провести реформы, которые не ограничились бы лишь поддержанием макроэкономической стабильности. Чтобы двигаться дальше, стране для ориентира нужна стратегия развития, отметил он. Ожидаемо бизнес-омбудсмен напомнил о "Стратегии роста", которая лежала в основе его избирательной кампании.

Зарубежные эксперты, принявшие участие в Форуме, также отметили, что России "нельзя жить без суперцели, которая реально стоит перед нацией на длительную перспективу".

"Они говорят, что у вас в стране все есть… Когда есть все ресурсы, активы и компетенции в руках и не получается, значит, кто-то очень плохо этим управляет. Это только проблема менеджмента", - рассказал в ходе заседания основатель и президент Strategy Partners Group Александр Идрисов.

Эффективной модели управления экономикой в стране, несмотря на оптимистичные отчеты экономического блока правительства и ЦБ в последнее время, нет, подчеркивают участники Столыпинского форума.

Так, гендиректор компании "РУСАЛ" Александра Бурико отметила, что для стимулирования экономического роста нужны совершенно иные условия. "Чтобы привлекать инвестиции в высокую переработку, мы должны быть конкурентоспособны с другими странами. Нам нужны прозрачные условия ведения бизнеса на долгий срок. Это длинные инвестиции. Когда мы говорим об экономическом развитии, мы должны отказаться от сырьевой экономики в пользу глубокой переработки", - сказала она.

Тот небольшой экономический рост, который произошел в 2017 году, во многом случился за счет некоторого смягчения денежно-кредитной политики, напомнила Бурико. "Мы должны понимать, что одновременно с этим мировая экономика выросла на 3%, тогда как мы выросли только на 1,5%. Страны БРИКС росли более, чем на 5%. Мы отстаем все с повышающейся скоростью. Нам реально нужна нового рода трансформация с точки зрения встраивания в общемировые цепочки создания стоимости", - прокомментировала гендиректор "РУСАЛа".

Для формирования тех самых прозрачных условий необходима стратегия, способствующая пониманию предпринимателей, где страна будет через 5-10-15 лет, добавила она. "Мы готовы конкурировать во всех условиях, если они будут прозрачными", - подчеркнула Бурико.

Еще одна стратегия была упомянута в ходе пленарного заседания Форума - Стратегия развития экономики, созданная в недрах Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России под руководством известного промышленника Константина Бабкина.

Глава ассоциации "Росспецмаш" обратил внимание на то, что тема корректировки существующего курса развития страны витает в воздухе, и указал на схожесть позиций по ряду вопросов в вышеупомянутых стратегиях ТПП РФ и Столыпинского клуба.

"Наши стратегии дополняют и расширяют друг друга", - сказал он.

"Наш ответ на вопрос, как будет и должна развиваться наша страна, зависит от ответа на вопрос, чего мы хотим. Мы хотим развития, видим условия для этого и ищем ответ, как реализовать потенциал нашей страны. Наши оппоненты, которые собираются на Гайдаровском форуме, сидят в правительстве, ищут ответ на вопрос, как объяснить то, что страна не развивается, отстает от других стран, и как убедить общество смириться с этим", - продолжил Бабкин.

В основе же стратегий ТПП РФ и Столыпинского клуба лежит создание условий для созидания в стране: стимулирующая налоговая система, мягкая денежно-кредитная политика и разумная внешнеторговая политика с элементами протекционизма и выравнивание условий конкуренции.

По словам Бабкина, в России все же "появились робкие попытки исправить ситуацию", но они "нестабильные, несистемные и являются, скорее, реакцией на внешние раздражители".

В свою очередь Титов отметил, что в некоторых отраслях экономика страны "находится на уровне хуже, чем до кризиса".

В обеих представленных обществу стратегиях подразумевается смягчение денежно-кредитной политики. Присутствующий на Форуме депутат Госдумы, глава комитета ГД по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в очередной раз упрекнул Центральный банк в том, что он слишком медленно в сегодняшних условиях снижает ключевую ставку. "В период 2014 году, когда была ситуация хаоса, и она выходила из-под контроля ЦБ и правительства, действия ЦБ (когда ставка была увеличена до 17%), были оправданы… Но дальше снижение ключевой ставки происходило слишком медленно", - сказал парламентарий.

Он напомнил о целевом показателе по инфляции в 4%, который он счел оптимальным на данный момент. "ЦБ не зря установил этот показатель, он должен понимать, что дефляционные процессы способствуют в том числе снижению экономического роста. Они должны были противостоять этим дефляционным процессам, снижать быстрее ключевую ставку", - прокомментировал Аксаков.

Депутат также уверен, что для движения страны вперед "нужна стратегия, которой нет". "Нет определенности, бизнес, вся страна должны знать, куда мы движемся… Было бы проще всем", - считает он.

Автор еще одной стратегии развития Григорий Явлинский, недавний конкурент Титова на выборах президента РФ, на Форуме обозначил перспективы реализации стратегии Столыпинского клуба. Вернее, "политический тяжеловес" указал на их отсутствие. По его мнению, на сегодняшний день "нет предпосылок вывести Россию на траекторию развития" ввиду недостаточного объема общественного давления в пользу серьезных экономических и политических реформ.

Сложившаяся экономическая система есть система периферийного капитализма, отметил Явлинский. "Это система функционирует в условиях крайне слабого, неразвитого гражданского общества, крайне слабых государственных институтов и крайне зависимого положения экономики в целом от мировой экономической системы. В итоге мы имеем систему неопределенных правил, систему, в которой административные институты не подчинены серьезным правовым регламентам… Мы имеем систему крайне низкого уровня диверсификации экономики… Такая система никакую внешнюю стратегию не воспримет", - убежден политик.

"Мы бы нашли общие точки соприкосновения и со Столыпинским клубом и с другими заинтересованными кругами, но в России нет государства, готового работать по реализации таких стратегий… Поэтому перспектива реализации стратегии отодвигается сегодня на неопределенный срок", - заявил Явлинский

Титов не согласился с позицией недавнего оппонента относительно невозможности принятия какой бы то ни было стратегии в сложившейся политической системе.

"Мы не согласны с этим его показателем, что это велосипед, которым надо тянуть и политику и экономику одновременно. Мир говорит о другом. Сначала были экономические реформы, промышленная революция в Англии, потом создалось демократическое общество. Во всех странах, где сегодня существует ответственная развитая демократия, все это начиналось с изменений отношений к средствам производства. Наша главная задача - обеспечить экономические свободы, развить новую экономику, независимую от сырья, принять стратегию", - прокомментировал бизнес-омбудсмен Накануне.RU. На это, по его словам, есть запрос как у общества, так и у государства, которое понимает, что "нефть сегодня больше не сможет обеспечивать прежнюю стабильность".

Как сообщало Накануне.RU, стратегия развития ТПП РФ будет обсуждаться на Московском экономическом форуме, который пройдет 3-4 апреля.