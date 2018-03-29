В Екатеринбурге сотрудник УГИБДД, который подпал в ДТП, отказался от проверки на алкоголь

В Екатеринбурге 28 марта было зафиксировано ДТП с участием полковника полиции, который позже отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Вот как это ДТП прокомментировал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Действительно, 28 марта в Екатеринбурге было зафиксировано ДТП с участием личного автомобиля должностного лица УГИБД области. Предыстория его такова. Авария произошла в 23.30 на улице Окружной. По предварительным данным, полковник полиции, находясь за рулем автомашины "Ситроен", не обеспечил постоянного контроля над движением своего транспортного средства и допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении "Тойотой Ленд Крузер" под управлением гражданина 1979 года рождения. В результате происшествия никто из людей, к счастью, не пострадал, машины получили незначительные механические повреждения. Представитель УГИБДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В результате в отношении него органы внутренних дел завели административное производство по статье 12.26 КоАП Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. руб. По итогам начавшейся служебной проверки офицера уволят из системы МВД по отрицательным мотивам в установленном порядке.Кроме того, непосредственный руководитель этого должностного лица по выходу из отпуска будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области в таких ситуациях всегда занимал и продолжает занимать принципиальную позицию - кто бы ни приступил черту закона, вне зависимости от должностей, званий и былых заслуг должен понести заслуженное наказание, чтобы принцип неотвратимости наказания действовал не на словах, а на деле", - заявил полковник Горелых.