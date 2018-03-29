На Южном Урале рыбоводческие хозяйства получат субсидии на погашение кредитов

В Челябинской области рыбоводческим хозяйствам, вкладывающим средства в развитие предприятий, выплатят субсидии с целью погашения процентных ставок привлеченных кредитов. Порядок представления господдержки утвердили сегодня на заседании областного правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"В соответствии со стратегией социально-экономического развития региона стоит задача увеличить общий вылов аквакультуры до семи тысяч тонн. Принятие данного порядка будет способствовать достижению этого показателя, увеличению производства разных видов рыбы", - считает министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин

Субсидии в размере 70 % ключевой ставки Центробанка могут быть выплачены рыбоводческим предприятиям, взявшим кредиты на срок от одного года до трех лет на приобретение кормов и рыбопосадочного материала, а также по кредитам на срок до десяти лет - на строительство и модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры, производства кормов и рыбопосадочного материала, переработки и хранения продукции, на приобретение техники, специализированных судов, оборудования для разведения и выращивания объектов аквакультуры.

В размере 100 % ставки Цетнробанка будут субсидироваться кредиты, взятые рыбоводческими предприятиями на развитие товарного осетроводства.

Начиная с текущего года и до 2020 года на эти цели планируется ежегодно направлять по 10 млн рублей из областного бюджета.