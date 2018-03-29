Доля убыточных организаций в России сократилась до 35,1%

В январе 2018 г. сальдированный финансовый результат российских организаций составил 1052,9 млрд руб., что на 24% больше, чем в первый месяц 2017 г. Итоги подвел Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным статведомства, 30,1 тыс. организаций получили прибыль в размере 1435 млрд руб., а 16,3 тыс.работали с убытком на 382,1 млрд руб.

Доля доля убыточных организаций по сравнению с январем 2017 г. снизилась на 0,1% и составила 35,1%. Больше всего прибыльных организаций в сферах добычи сырой нефти и природного газа (85,9%), трубопроводного транспорта (91,5%), производства, передачи и распределения электроэнергии (74,2%), сельском хозяйстве (75,8%).