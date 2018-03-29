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общество ;
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Болельщики "Амкара" предложили ввести налоговые льготы для инвесторов футбола
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Урал Амкар матч (2017) | Фото: fc-ural.ru

Прикамская краевая общественная организация по поддержке и продвижению активных видов спорта "Пермь Великая" направила губернатору Пермского края Максиму Решетникову предложения по выводу футбольного клуба "Амкар" из кризисной ситуации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Спортивная общественность Перми и Пермского края высказывает свои опасения в связи с тем, что ФК "Амкар", представляющий Пермский край в элитном дивизионе страны - Российской футбольной премьер лиге, может ее покинуть. ФК "Амкар" является социально-значимой единицей Пермского края и потеря места в высшем дивизионе будет для края невосполнимой утратой", - говорится в тексте обращения.

В организации "Пермь Великая" заявляют, что готовы помогать отстаивать интересы "Амкара", а также обсуждать с краевыми властями совместные способы выхода футбольного клуба из кризисного положения.

В частности, болельщики "Амкара" предлагают установить налоговые льготы для компаний, инвестирующих в футбол. Напомним, по новым правилам, край и частные инвесторы софинансируют работу клубов в пропорции "50 на 50", без спонсорских денег клубы не могут получить средства бюджета. Кроме того, размер субсидий профессиональным спортивным клубам будет снижаться ежегодно на 5%. Это связано с общероссийским трендом, по которому клубы должны зарабатывать сами.

Как отмечают общественники, облегчение поиска частных инвесторов с помощью налоговых льгот для компании - официальных партнеров футбольного клуба, поможет клубу меньше зависеть от региона.

Также организация "Пермь Великая" предлагает усилить общественный контроль за освоением бюджета и лицензировать руководителей клуба.

"Экономические проблемы усугубляются тем, что руководители клуба не в состоянии использовать ресурсы и не ищут дополнительные источники финансирования. В административном составе клуба должен быть хотя бы один специалист, получивший экономическое образование в сфере игровых видов спорта".

Обращение прокомментировали в краевом министерстве спорта. В ведомстве подчеркнули, что все обязательства перед клубом выполняются в полном объеме.

"Футбольный клуб "Амкар" - частная организация и именно его руководство должно формировать предложения по оздоровлению ситуации. Правительство Пермского края не может устанавливать внешнее управление. При этом краевые власти взятые на себя обязательства выполняют в полном объеме, предоставляя субсидию клубу. Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляется посредством отчетов, предоставляемых ФК "Амкар", а также финансовых проверок деятельности клуба. Вопрос предоставления налоговых льгот нужно прорабатывать отдельно. Как правило налоговые льготы предоставляются предприятиям, которые в дальнейшем берут на себя повышенные социальные обязательства в пользу жителей региона", - отметили в министерстве спорта Пермского края.

Напомним, ранее руководство клуба заявляло о финансовых проблемах.

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29.03.2018 16:30 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
18:30 Екб


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Болельщики "Амкара" предложили ввести налоговые льготы для инвесторов футбола
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