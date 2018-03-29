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образование  |  добавить комментарий
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от издателя  |  комментариев: 4


Дворяне тогда и сегодня: после "Ходынки" бал, во время траура по Кемерово – коктейльная вечеринка на Манхэттене Дворянский бал в Нью-Йорке всегда предвосхищает коктейль-вечеринка русских аристократов, в этом году она должна была пройти в одном из залов Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке. Но генконсул РФ Серей Овсянников попытался наставить дворянство на путь истинный и напомнил, что на их исторической родине произошла трагедия и 28 марта – день траура в России. Российское дворянство доводами не прониклось, организаторы известили всех приглашенных о том, что прием состоится, как и планировалось.
29.03.2018
общество ;
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Власти Прикамья помогут семьям погибших от отравления газом в Кизеле
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Максим Решетников (2017) | Фото: Пресс-служба Кремля

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил оказать необходимую помощь родственникам погибших в многоквартирном доме в Кизеле. Инспекции госжилнадзора региона проверит газифицированные жилые дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.
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Всего таких домов – 4 тыс. 850. Проверки начнутся 30 марта. Специалисты нашли родственников погибших. У отравившихся родителей и их сына-инвалида третьей группы родных нет. Их похоронами займутся власти. У погибшей вместе с сыном женщины осталась взрослая дочь, ей помогут деньгами.

Напомним, 26 марта в квартире одного из домов Кизела нашли семью, отравившуюся угарным газом. Позже при поквартирном обходе подъезда нашли еще два тела. По данным следствия, в квартирах были установлены водонагревательные газовые колонки. Они работали при неисправной вентиляции. Задержаны два сотрудника УК, которые никак не проверяли их работу, нарушения не устраняли. При этом дымоход заполнен осколками кирпичей, вытяжка не работала. Пермяки погибли из-за острого отравления угарным газом.

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29.03.2018 15:57 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
17:57 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.03.2018 12:00 Мск
До пяти выросло число жертв отравления газом в Кизеле

Ранее 29.03.2018 08:43 Мск
В Прикамье семья насмерть отравилась угарным газом








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Власти Прикамья помогут семьям погибших от отравления газом в Кизеле
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