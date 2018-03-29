Власти Прикамья помогут семьям погибших от отравления газом в Кизеле

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил оказать необходимую помощь родственникам погибших в многоквартирном доме в Кизеле. Инспекции госжилнадзора региона проверит газифицированные жилые дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Всего таких домов – 4 тыс. 850. Проверки начнутся 30 марта. Специалисты нашли родственников погибших. У отравившихся родителей и их сына-инвалида третьей группы родных нет. Их похоронами займутся власти. У погибшей вместе с сыном женщины осталась взрослая дочь, ей помогут деньгами.

Напомним, 26 марта в квартире одного из домов Кизела нашли семью, отравившуюся угарным газом. Позже при поквартирном обходе подъезда нашли еще два тела. По данным следствия, в квартирах были установлены водонагревательные газовые колонки. Они работали при неисправной вентиляции. Задержаны два сотрудника УК, которые никак не проверяли их работу, нарушения не устраняли. При этом дымоход заполнен осколками кирпичей, вытяжка не работала. Пермяки погибли из-за острого отравления угарным газом.