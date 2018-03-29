МЧС: Все эвакуационные выходы в ТЦ "Зимняя вишня" были закрыты, все до одного

Охраны и администрации сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове не было на месте в момент прибытия пожарных, заявили в МЧС РФ.

Также в ведомстве подтвердили, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты.

"Администрация и охрана ТЦ отсутствовали на месте в момент прибытия первого расчета пожарных, хотя представители объекта обязаны встретить огнеборцев и рассказать, сколько людей может находиться в здании и где", - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

"Сигнал о пожаре поступил в 16:05 (местного времени). В 16:09 мы уже прибыли к центральному входу. Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь. Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: "Эвакуируйтесь!". Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было, по крайней мере нас никто из них не встретил, никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их", - рассказал начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин. Он со своим подразделением на место пожара прибыл первым.

"Пожарные, в том числе и звено газодымозащитной службы сразу поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания. Там уже было очень сильное задымление, ориентироваться практически невозможно. На расстоянии вытянутой руки ничего не видно, очень высокая температура. Шло стремительное распространение огня", - сообщил Андрей Бурсин.

По его словам, огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пожара, поиску людей, их спасению, для этого были созданы два боевых участка.

"13 человек находились на крыше, куда уже подбирался огонь. Мы их спасали при помощи подъемных механизмов. Одного мужчину живым обнаружили во время разведки звено газодымозащитной службы на четвертом этаже, из здания его также эвакуировали при помощи подъемных механизмов. Еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта", - рассказал огнеборец.

К моменту прибытия пожарных шло стремительное распространение огня. "Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция", - пояснил Андрей Бурсин. Работа осложнялась планировкой и огромными размерами торгового центра, наличием баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать. "Произошел один взрыв", - уточнил Бурсин.

Он подтвердил, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было. "Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного", - добавил он.

Ранее сообщалось, что сотрудник ЧОП при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.