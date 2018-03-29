В суд передали дело екатеринбургских экс-борцов с коррупцией, которых поймали на взятке

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовные дела в отношении бывшего сотрудника отделения по противодействию коррупции УМВД Екатеринбурга и посредника, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый в совместно с начальником отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу (скрывшимся от следствия за пределами РФ и находящимся в международном розыске) в период с февраля по апрель 2017 года совершили совместные действия, направленные на получение путем вымогательства через посредника взятки в сумме 2 млн. руб. Взятку они вымогали от директора юридического лица за прекращение дальнейших проверок.

Однако преступление не было доведено до конца, в апреле 2017 года было задержано сотрудниками УФСБ России по Свердловской области с первой частью взятки в размере 1 млн руб. В дальнейшем один из обвиняемых пошёл на сделку со следствием.

Уголовные дела в отношении сотрудника полиции и посредника были направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга для направления по существу.