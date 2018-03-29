Киев намерен арестовать захваченное российское судно из Крыма

Киевская "прокуратура Крыма" хочет арестовать крымское рыболовецкое судно "Норд", которое в Азовском море захватили украинские пограничники. Об этом заявила ее пресс-секретарь Татьяна Тихончик, сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, "прокуратура" уже направила ходатайство в Херсонский горсуд о наложении ареста на судно.

"Оно является орудием преступления и подлежит конфискации. Также принимаются меры по привлечению к ответственности капитана этого судна", – сказала Тихончик.

Под "преступлением" украинская сторона понимает выход в море без разрешения Украины. В отношении капитана, который не является жителем Крыма, в СБУ направлено уведомление о "нарушении порядка въезда" на полуостров.

В свою очередь, следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении граждан Украины, совершивших захват и угон судна водного транспорта.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, российское судно из Керчи украинские пограничники захватили 25 марта в 15 милях от украинского берега.