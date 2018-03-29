Футболисты "Амкара" и "Локомотива" выйдут на поле в траурных футболках из-за трагедии в Кемерово

Футболисты "Амкара" и "Локомотива" перед началом очного поединка, который состоится 31 марта на "РЖД Арене" в Москве, выйдут на поле в траурных футболках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе футбольного клуба.

Сама игра начнется с минуты молчания. Таким образом спортсмены почтят память погибших во время пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Начало встречи – в 16.00 по пермскому времени. Напомним, решение перенести домашний матч в Москву связано с тем, что совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу признала не соответствующим принятым стандартам газон стадиона пермского клуба.

Напомним, пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пока опознаны тела 27 человек.