Президенту футбольного клуба ПАОК Ивану Саввиди вынесен трехлетний запрет на посещение матчей из-за инцидента во время домашнего матча с АЕК.

Об этом пишет издание "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу греческого первенства. Сама Суперлига, прерванная из-за инцидента с Саввиди, возобновится в ближайшую субботу, 31 марта.

Напомним, при счете 0:0 спорный гол защитника ПАОКа Фернанду Варелы не был засчитан из-за положения "вне игры". Вышедший на поле Саввиди, активно жестикулируя, набросился в связи с этим с обвинениями на арбитра. От судьи его отвели охранники. За спиной у владельца ПАОКа, как рассказал позже тренер афинского клуба АЕК, испанец Маноло Хименес, был пистолет. Подойдя к арбитру, Саввиди, по его словам, продемонстрировал Георгиосу Коминису свое оружие и сказал: "Ваша карьера судьи закончилась". После этого арбитр матча, Хименес, а также футболисты команды AEK поспешили покинуть поле. Матч, решением Коминиса, был досрочно завершен.

В итоге Коминис изменил свое решение и засчитал гол Варелы. Однако арбитр не смог заставить футболистов АЕКа доиграть оставшиеся минуты матча – те посчитали, что из соображений безопасности возвращаться на поле не стоит.

Добавим, Саввиди ранее был депутатом Государственной Думы России. Сейчас он является долларовым миллиардером.