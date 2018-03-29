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28.03.2018
образование  |  добавить комментарий
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Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Дворяне тогда и сегодня: после "Ходынки" бал, во время траура по Кемерово – коктейльная вечеринка на Манхэттене Дворянский бал в Нью-Йорке всегда предвосхищает коктейль-вечеринка русских аристократов, в этом году она должна была пройти в одном из залов Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке. Но генконсул РФ Серей Овсянников попытался наставить дворянство на путь истинный и напомнил, что на их исторической родине произошла трагедия и 28 марта – день траура в России. Российское дворянство доводами не прониклось, организаторы известили всех приглашенных о том, что прием состоится, как и планировалось.
29.03.2018
общество ;
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В Свердловской области разместят уличные пункты оповещения о ЧС
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громкоговоритель (2011) | Фото:ru.enc.tfode.com

На территории Среднего Урала появятся новые уличные пункты оповещения о чрезвычайных ситуациях. Министерство общественной безопасности региона объявило конкурс на сайте госзакупок.
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Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 16 апреля, а торги пройдут 23 апреля.

Подрядчик, выигравший аукцион, должен будет установить всего 130 комплектов: 17 пунктов оповещения до 1 июня и 113 пунктов – до 1 ноября 2018 года.

В муниципальных образованиях Свердловской области планируется разместить электросирены, громкоговорители, антенны и другое оборудование.

Из бюджета области на это выделят более 65 млн рублей.

Отметим, что после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибло больше 60 человек, особое внимание уделяется безопасности людей.

Напомним, что по всей России начались массовые проверки торговых центров, в Свердловской области прокуратура уже начала проверку ТРЦ "Гринвич", а также запустила "горячую линию" для сообщений о нарушениях в ТЦ.

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29.03.2018 15:29 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:29 Екб


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В Свердловской области разместят уличные пункты оповещения о ЧС
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