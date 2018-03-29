В Свердловской области разместят уличные пункты оповещения о ЧС

На территории Среднего Урала появятся новые уличные пункты оповещения о чрезвычайных ситуациях. Министерство общественной безопасности региона объявило конкурс на сайте госзакупок.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 16 апреля, а торги пройдут 23 апреля.

Подрядчик, выигравший аукцион, должен будет установить всего 130 комплектов: 17 пунктов оповещения до 1 июня и 113 пунктов – до 1 ноября 2018 года.

В муниципальных образованиях Свердловской области планируется разместить электросирены, громкоговорители, антенны и другое оборудование.

Из бюджета области на это выделят более 65 млн рублей.

Отметим, что после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибло больше 60 человек, особое внимание уделяется безопасности людей.

Напомним, что по всей России начались массовые проверки торговых центров, в Свердловской области прокуратура уже начала проверку ТРЦ "Гринвич", а также запустила "горячую линию" для сообщений о нарушениях в ТЦ.