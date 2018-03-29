Дягилевский фестиваль объявил программу 2018 года

Дягилевский фестиваль объявил программу. Главное культурное событие края пройдет в двенадцатый раз. Фестиваль займет 11 дней в середине июня и около десяти городских площадок, передает корреспондент Накануне.RU.

Главным событием Дягилевского фестиваля станет премьера драматической оратории Артюра Онеггера "Жанна на костре" в постановке Ромео Кастеллуччи. "Жанна на костре" — копродукция Пермского театра оперы и балета и нескольких крупных сцен Европы: Лионской национальной оперы (Франция), театра Ла Монне/Де Мюнт (Бельгия) и Театра Базеля (Швейцария). Музыкальную составляющую в пермской версии спектакля представят оркестр и хор musicAeterna. Спектакль будет идти на сцене Пермского театра оперы и балета в течение первых трех дней фестиваля. За дирижерский пульт встанут Теодор Курентзис (14 и 16 июня) и Петр Белякин (15 июня).

19 и 20 июня будет показан авангардный балет Nicht Sсhlafen ("Не спать") знаменитого бельгийского хореографа Алена Плателя, исполненный артистами его танцевальной компании les ballets C de la B.

Одно из самых ожидаемых событий фестиваля — исполнение симфонии Густава Малера Фестивальным оркестром под управлением Теодора Курентзиса — традиционно закрывает программу. На этот раз прозвучит Четвертая симфония и связанные с ней сочинения из вокального цикла "Волшебный рог мальчика".

"Наша мечта и идея Дягилевского фестиваля — создавать что-то новое. Это принцип, которого придерживался Сергей Дягилев — смотреть на три-четыре шага вперед, создавать задел для развития культуры будущего. Эту же идею стараемся воплотить и мы. И в этом году нам это определенно удалось. Программа, которую мы сформировали — одна из лучших, какие мы представляли, способная конкурировать с событиями крупнейших мировых фестивалей", - прокомментировал программу художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис.

В программе фестиваля представлены также камерные концерты, сольные выступления музыкантов и другие события.

Продажи билетов на фестиваль начнутся 9 апреля.