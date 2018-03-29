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28.03.2018
образование  |  добавить комментарий
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Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Дворяне тогда и сегодня: после "Ходынки" бал, во время траура по Кемерово – коктейльная вечеринка на Манхэттене Дворянский бал в Нью-Йорке всегда предвосхищает коктейль-вечеринка русских аристократов, в этом году она должна была пройти в одном из залов Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке. Но генконсул РФ Серей Овсянников попытался наставить дворянство на путь истинный и напомнил, что на их исторической родине произошла трагедия и 28 марта – день траура в России. Российское дворянство доводами не прониклось, организаторы известили всех приглашенных о том, что прием состоится, как и планировалось.
29.03.2018
общество ;
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Новости
29.03.2018 15:19 Мск (17:19 Екб)
культура | Пермский край
Дягилевский фестиваль объявил программу 2018 года
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Дягилевский фестиваль, Балеты Стравинского (2018) | Фото: Антон Завьялов

Дягилевский фестиваль объявил программу. Главное культурное событие края пройдет в двенадцатый раз. Фестиваль займет 11 дней в середине июня и около десяти городских площадок, передает корреспондент Накануне.RU.

Главным событием Дягилевского фестиваля станет премьера драматической оратории Артюра Онеггера "Жанна на костре" в постановке Ромео Кастеллуччи. "Жанна на костре" — копродукция Пермского театра оперы и балета и нескольких крупных сцен Европы: Лионской национальной оперы (Франция), театра Ла Монне/Де Мюнт (Бельгия) и Театра Базеля (Швейцария). Музыкальную составляющую в пермской версии спектакля представят оркестр и хор musicAeterna. Спектакль будет идти на сцене Пермского театра оперы и балета в течение первых трех дней фестиваля. За дирижерский пульт встанут Теодор Курентзис (14 и 16 июня) и Петр Белякин (15 июня).

Дягилевский фестиваль, musicAeterna(2018)|Фото: Никита Чунтомов

19 и 20 июня будет показан авангардный балет Nicht Sсhlafen ("Не спать") знаменитого бельгийского хореографа Алена Плателя, исполненный артистами его танцевальной компании les ballets C de la B.

Одно из самых ожидаемых событий фестиваля — исполнение симфонии Густава Малера Фестивальным оркестром под управлением Теодора Курентзиса — традиционно закрывает программу. На этот раз прозвучит Четвертая симфония и связанные с ней сочинения из вокального цикла "Волшебный рог мальчика".

Дягилевский фестиваль, Балеты Стравинского(2018)|Фото: Антон Завьялов

"Наша мечта и идея Дягилевского фестиваля — создавать что-то новое. Это принцип, которого придерживался Сергей Дягилев — смотреть на три-четыре шага вперед, создавать задел для развития культуры будущего. Эту же идею стараемся воплотить и мы. И в этом году нам это определенно удалось. Программа, которую мы сформировали — одна из лучших, какие мы представляли, способная конкурировать с событиями крупнейших мировых фестивалей", - прокомментировал программу художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис.

В программе фестиваля представлены также камерные концерты, сольные выступления музыкантов и другие события.

Продажи билетов на фестиваль начнутся 9 апреля.

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29.03.2018 15:19 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
17:19 Екб


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Дягилевский фестиваль объявил программу 2018 года
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