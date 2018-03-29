В Новгородской области учительницу подозревают в интимной связи с ученицей

В Новгородской области следователи проверяют появившуюся в интернете информацию об интимной связи учительницы со школьницей.

"В сети Интернет появилось сообщение о том, что в городе Боровичи Новгородской области учительница одной из школ вступала в интимную связь с ученицей. По данному факту следственными органами СК РФ по Новгородской области начата доследственная проверка", - сообщили Накануне.RU СУ СКР по региону.

В случае подтверждения информации о связи педагога и подростка будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что учительница из Санкт-Петербурга, находящаяся под подпиской о невыезде по делу о совращении школьника, подружилась с матерью мальчика и отправилась с ней на отдых.