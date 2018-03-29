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Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
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от издателя  |  комментариев: 4


Дворяне тогда и сегодня: после "Ходынки" бал, во время траура по Кемерово – коктейльная вечеринка на Манхэттене Дворянский бал в Нью-Йорке всегда предвосхищает коктейль-вечеринка русских аристократов, в этом году она должна была пройти в одном из залов Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке. Но генконсул РФ Серей Овсянников попытался наставить дворянство на путь истинный и напомнил, что на их исторической родине произошла трагедия и 28 марта – день траура в России. Российское дворянство доводами не прониклось, организаторы известили всех приглашенных о том, что прием состоится, как и планировалось.
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общество ;
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Прокуратура добилась ввода в эксплуатацию пермского долгостроя – дома №5а по Мира
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Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото:usiter.com

В Перми после вмешательства прокуратуры введен один из местных долгостроев – дом по адресу Мира,5а, передает корреспондент Накануне.RU.
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Здание должны были сдать еще в третьем квартале 2009 г., однако после много раз назначали новую дату. Одна из причин – разногласия с поставщиком ресурсов, "МРСК Урала". В рамках прокурорского надзора от директора застройщика, компании "Алиас", требовали не нарушать закон.

Прокуратурой Индустриального района Перми проводила заседания межведомственных рабочих групп, в рамках которых проблему сдачи долгостроя пытались решить. 23 марта застройщик получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Вскоре дольщики получат свои квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

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Прокуратура добилась ввода в эксплуатацию пермского долгостроя – дома №5а по Мира
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