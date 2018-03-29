Прокуратура добилась ввода в эксплуатацию пермского долгостроя – дома №5а по Мира

В Перми после вмешательства прокуратуры введен один из местных долгостроев – дом по адресу Мира,5а, передает корреспондент Накануне.RU.

Здание должны были сдать еще в третьем квартале 2009 г., однако после много раз назначали новую дату. Одна из причин – разногласия с поставщиком ресурсов, "МРСК Урала". В рамках прокурорского надзора от директора застройщика, компании "Алиас", требовали не нарушать закон.

Прокуратурой Индустриального района Перми проводила заседания межведомственных рабочих групп, в рамках которых проблему сдачи долгостроя пытались решить. 23 марта застройщик получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Вскоре дольщики получат свои квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.