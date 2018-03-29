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28.03.2018
образование  |  добавить комментарий
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Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Дворяне тогда и сегодня: после "Ходынки" бал, во время траура по Кемерово – коктейльная вечеринка на Манхэттене Дворянский бал в Нью-Йорке всегда предвосхищает коктейль-вечеринка русских аристократов, в этом году она должна была пройти в одном из залов Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке. Но генконсул РФ Серей Овсянников попытался наставить дворянство на путь истинный и напомнил, что на их исторической родине произошла трагедия и 28 марта – день траура в России. Российское дворянство доводами не прониклось, организаторы известили всех приглашенных о том, что прием состоится, как и планировалось.
29.03.2018
общество ;
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Новости
29.03.2018 15:20 Мск (17:20 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинске не работают более 700 постов видеонаблюдения "Безопасный город"
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Нижний Тагил, безопасный Тагил, камера видеонаблюдение (2014) | Фото: Накануне.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев отчитался перед депутатами ЗСО о работе управления за год. Генерал-лейтенант полиции предложил парламентариям поддержать инициативу по открытию вытрезвителей в крупных муниципалитетах, обратил внимание на низкое финансирование программ профилактики и посетовал на смену поставщика услуг по проекту "Безопасный город", в результате которой в городе не работает более 700 постов видеонаблюдения, передает корреспондент Накануне.RU.
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"К сожалению, в проведенном аукционе "Ростелеком" не принял дальнейшее участие при снижении цены контракта, а выиграла нижегородская компания. Понятно, что все посты, станции и объекты были сформированы компанией "Ростелеком". Сейчас рассматривается вопрос правительством области о приобретении части смонтированных постов. И я надеюсь, что наше влияние и воздействие на нижегородскую компанию позволит ей начать работу на достойном уровне в нашем регионе. Но вопросы экономики здесь, к сожалению, сыграли не в нашу пользу", - сообщил он.

Сложившаяся ситуация, по словам Сергеева, уже негативно сказывается на профилактике безопасности дорожного движения и фиксации нарушений.

В свою очередь председатель ЗСО Владимир Мякуш предложил подготовить законодательную инициативу, чтобы исправить ситуацию.

В своем докладе Андрей Сергеев заявил об успешном функционировании вытрезвителя в Челябинске, отметив необходимость реализации аналогичных проектов в других крупных городах.

"Обращаюсь к депутатском корпусу, я прошу поддержать и принять участие в развитие нашей инициативы на уровне крупных муниципальных образований области", - обратился он.

Сообщил начальник регионального ГУ МВД и о низком финансировании муниципальных программ профилактики.

"В большинстве муниципальных программ профилактики в интересах охраны общественного порядка запланированы крайне незначительные средства. Как пример, не смотря на осложнение оперативной обстановки, связанной с увеличением особо тяжких деяний, в том числе убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровья наряду с высоким уровнем повторной преступности, в Чебаркульском и Еткульском муниципальных образованиях финансирование программных мероприятий по линии правопорядка в прошедшем году не осуществлялось. При осложнении состояния аварийности в Снежинском, Верхнеуральском, Копейском округах на профилактику безопасности дорожного движения выделено менее половины от запланированных денежных средств. При значительном росте детского дорожно-транспортного травматизма в восьми муниципальных образованиях финансирование мероприятий в интересах несовершеннолетних не планировались", - обозначил он.

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29.03.2018 15:20 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
17:20 Екб


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В Челябинске не работают более 700 постов видеонаблюдения "Безопасный город"
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