В Челябинске не работают более 700 постов видеонаблюдения "Безопасный город"

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев отчитался перед депутатами ЗСО о работе управления за год. Генерал-лейтенант полиции предложил парламентариям поддержать инициативу по открытию вытрезвителей в крупных муниципалитетах, обратил внимание на низкое финансирование программ профилактики и посетовал на смену поставщика услуг по проекту "Безопасный город", в результате которой в городе не работает более 700 постов видеонаблюдения, передает корреспондент Накануне.RU.

В Челябинске из-за смены поставщика услуг по проекту "Безопасный город" прекращена работа более 700 постов видеонаблюдения "Ростелеком".

"К сожалению, в проведенном аукционе "Ростелеком" не принял дальнейшее участие при снижении цены контракта, а выиграла нижегородская компания. Понятно, что все посты, станции и объекты были сформированы компанией "Ростелеком". Сейчас рассматривается вопрос правительством области о приобретении части смонтированных постов. И я надеюсь, что наше влияние и воздействие на нижегородскую компанию позволит ей начать работу на достойном уровне в нашем регионе. Но вопросы экономики здесь, к сожалению, сыграли не в нашу пользу", - сообщил он.

Сложившаяся ситуация, по словам Сергеева, уже негативно сказывается на профилактике безопасности дорожного движения и фиксации нарушений.

В свою очередь председатель ЗСО Владимир Мякуш предложил подготовить законодательную инициативу, чтобы исправить ситуацию.

В своем докладе Андрей Сергеев заявил об успешном функционировании вытрезвителя в Челябинске, отметив необходимость реализации аналогичных проектов в других крупных городах.

"Обращаюсь к депутатском корпусу, я прошу поддержать и принять участие в развитие нашей инициативы на уровне крупных муниципальных образований области", - обратился он.

Сообщил начальник регионального ГУ МВД и о низком финансировании муниципальных программ профилактики.

"В большинстве муниципальных программ профилактики в интересах охраны общественного порядка запланированы крайне незначительные средства. Как пример, не смотря на осложнение оперативной обстановки, связанной с увеличением особо тяжких деяний, в том числе убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровья наряду с высоким уровнем повторной преступности, в Чебаркульском и Еткульском муниципальных образованиях финансирование программных мероприятий по линии правопорядка в прошедшем году не осуществлялось. При осложнении состояния аварийности в Снежинском, Верхнеуральском, Копейском округах на профилактику безопасности дорожного движения выделено менее половины от запланированных денежных средств. При значительном росте детского дорожно-транспортного травматизма в восьми муниципальных образованиях финансирование мероприятий в интересах несовершеннолетних не планировались", - обозначил он.