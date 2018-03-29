"В руках у людей коробки с самоспасателями": в Екатеринбурге эвакуировали управление Свердловской железной дороги

Сегодня днем в Екатеринбурге возле здания управления Свердловской железной дороги наблюдалось большое количество людей. Об этом Накануне.RU рассказал очевидец событий.

"Очевидно, происходит отработка действий сотрудников управления при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. В руках у людей коробки с самоспасателями", - отметил очевидец.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге эвакуировали торгово-развлекательный центр "Карнавал". В ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что все эвакуации, которые происходят на объектах с массовым пребыванием людей - это проведение практических занятий по отработке действий, и никаких происшествий на данных объектах нет.