"Роснано" впервые в истории выплатит дивиденды государству

"Роснано" по итогам 2017 г. выплатит дивиденды в размере 530 млн руб. Это первая выплата дивидендов за всю историю акционерного общества.

"Впервые за 10 лет мы собираемся заплатить дивиденды государству (единственный собственник "Роснано" - ИФ)", - заявил журналистам председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

Выплаты составят 50% от чистой прибыли по РСБУ.

По итогам 2017 г. чистая прибыль "Роснано" по РСБУ составила 1,06 млрд руб. против 16,6 млрд руб. чистого убытка в 2016 г.

Как сообщало Накануне.RU, во время визита в Екатеринбург Чубайс заявлял, что корпорация "Роснано" не должна зарабатывать.