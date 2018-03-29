"Юганскводоканал" заплатила 59 миллионов за сброс сточных вод в протоку Акопас

Прокуратура добилась от "Юганскводоканала" компенсации за загрязнение окружающей среды, передает корреспондент Накануне.RU.

Эта компания, занимающаяся водоснабжением и водоотведением в Нефтеюганске, во время работы осуществляла выброс загрязняющих веществ в атмосферу, а также сброс сточных вод – в протоку Акопас. Следователи выяснили, что в 2010-12 гг. организация не платила за это компенсацию. В бюджет не поступило 59 млн руб.

В суд поступил иск, который впоследствии был удовлетворен. Компания заплатила деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.